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لبنان

قائد الجيش عرض مع وينزلاند دور الأمم المتحدة في تطورات الضفة ومزارع شبعا

Lebanon 24
06-07-2023 | 11:55
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط UNSCO تور وينزلاند، على رأس وفد مرافق.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المنطقة ودور الأمم المتحدة خلال التطورات الأخيرة في الضفة الغربية ومزارع شبعا.
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