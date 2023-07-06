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لبنان

ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا وقائد "اليونيفيل": ملتزمون بالقرار 1701 وندعو لوقف الخروقات الإسرائيليّة

Lebanon 24
06-07-2023 | 11:58
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع  المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو، عصر اليوم في السرايا.
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كما شارك في الاجتماع منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية العميد الركن منير شحادة.
 
وخلال الاجتماع، جرى البحث في الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة، حيث شدد قائد اليونيفيل على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الازرق واحترام القرار الأممي الرقم 1701.
 
بدوره أكد رئيس الحكومة التزام لبنان بالقرار1701، داعياً الأمم المتحدة الى العمل على وقف الخروق الاسرائيلية والتي بلغت 18 خرقاً في الفترة الاخيرة للخط الأزرق.
 
 
 
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