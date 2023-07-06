نحّاس: ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق لطرح إسم حاكم جديد على طاولة الحكومة

أكد الوزير السابق نقولا نحّاس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح إسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة"، مشيراً إلى أن "الأولوية أن يكون الحاكم اصيلا يوحي بالثقة". وأضاف: "تسلم النائب الاول قانوني لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل".

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وفي حديث للـ"ام تي في"، قال نحّاس: "التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستوريا، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين"، مؤكداً أن "الدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام".

ولفت نحّاس إلى أنه "عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية"، مضيفاً أنه "يمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدي بل بالموقف الواجب اتخاذه".