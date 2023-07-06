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لبنان

"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2023 | 13:21
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن قافلة من الصليب الأحمر اللبناني دخلت إلى الأراضي السّورية، اليوم الخميس، بغية نقل 14 جثة عائدة لأشخاصٍ من الجنسية السورية كانوا لقوا حتفهم غرقاً في المياه الإقليميّة اليونانية خلال محاولة هربهم عبر البحر بطريقةٍ غير شرعيّة. 
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وأشارت المصادر إلى أنّ جثامين الضحايا وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ونُقلت بواسطة الصليب الأحمر اللبناني نحو الأراضي السورية. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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