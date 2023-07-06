ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟

كشفت مصادر متابعة لإجتماع نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والوزير السابق وئام وهاب، اليوم الخميس، أنّ الحزب لم ينقل عبر الأخير أي رسالة جديدة باتجاه "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل.
وقالت المصادر لـ"لبنان24" أنّ قاسم لم يُناقش أي تفاصيل حول علاقة الحزب بـ"التيار" مع وهاب، مشيرة إلى أنَّ النقاش تمحورَ حول الملف الرئاسي الذي يرى الحزب أن مفتاح حله يبدأ بالحوار والتوافق.
وعلى الصعيد الأمني عند الحدود الجنوبية وتحديداً عقب حادثة كفرشوبا، كشفت المصادر أنّ قاسم أبلغ المجتمعين عن إرتياح "حزب الله" للوضع، مشيرة إلى أنّ حارة حريك لديها ثقة تامة بأنَّ العدو الإسرائيلي لن يجرؤ على الدخول بمغامرة حربٍ ضدّ لبنان مهما حصل، لأن ذلك سيُكلفه الكثير.