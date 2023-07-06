Advertisement

لبنان

إجتماعٌ موسّع يخصّ "الإمتحانات الرسمية".. ما الجديد؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1084962-638242729807861459.png
Doc-P-1084962-638242729807861459.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رَأَسَ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف عباس الحلبي إجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر، ورؤساء الوحدات في الوزارة، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وكبار المسؤولين في المركز.
Advertisement
 
واطلع الحلبي على اللمسات الأخيرة المتعلقة بالتحضيرات للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ، من الجهات اللوجستية والإدارية والتربوية والأمنية، وتسليم وثائق الترشيح إلى المرشحين.
 
واطمأن الحلبي من المدير العام ومن رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان إلى التزام التوجيهات التي حددها الوزير إلى اللجان الفاحصة، كما اطمأن من رئيسة المركز التربوي إلى مواكبة اللجان والتزام روحية المناهج ومضامينها لدى وضع الأسئلة، وتمنى للجميع "النجاح في هذه الورشة الوطنية المهمة"، كما وتمنى "النجاح للمرشحين المستحقين".
 
مارانا سعد 
من جهة ثانية، إستقبل الوزير الحلبي الراهبة الأخت مارانا سعد في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، واطلع منها على نشاط معهد فيلوكاليا للفنون والموسيقى، والأنشطة التي يقوم بها، وعزمها على إنشاء معهد جامعي للفنون والموسيقى في دير الزيارة في عينطورة - كسروان الذي وضعه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بتصرف الجمعية لهذه الغاية.
 
وهنأ الحلبي هنأ الاخت مارانا سعد على نشاطها الروحي والفني والأكاديمي، موجهاً التحية إلى البطريرك الراعي الذي "يدعم إنشاء هذا المعهد الجامعي المخصص للفنون بالتعاون مع جامعات عالمية". كذلك، أعرب الحلبي عن اهتمامه بالموضوع وتشجيعه "هذا التوجه الذي يأخذنا إلى الفرح والإبداع وصقل المواهب".
 
وكلف وزير التربية المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب الإجتماع بالأخت سعد لمساعدتها على إعداد الملف القانوني والمناهج الأكاديمية الضرورية لتأسيس المعهد الجامعي، كما تسلّم منها نُسخاً عن ألحانها ونتاجها الفني والروحي.
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-06
17:30 | 2023-07-06
17:03 | 2023-07-06
16:55 | 2023-07-06
16:20 | 2023-07-06
15:41 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website