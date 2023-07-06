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وخلال اللقاء، جرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.وشدد جنبلاط على "ضرورة إيلاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الطبيعية التي تؤهلهم عيش حياة كريمة لائقة"، مذكراً بـ"الجهد الذي يبذله الحزب التقدمي الإشتراكي تشريعياً وعملياً في هذا السياق، مع التمسك التام بحق العودة".وحيا جنبلاط "الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته المستمرة بكل الأشكال الشعبية والعسكرية والسياسية"، مؤكداً أنّ "قضية فلسطين ستبقى حاضرة حضور هذا الشعب المناضل المتمسك بأرضه وحقوقه ودولته".ودعا إلى "الوحدة الكاملة بين كل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفي كل الأراضي المحتلة عام 1948"، مشيداً بـ"الانتماء الراسخ لكل أطياف الشعب الفلسطيني والثبات على الهوية والتاريخ".وحضر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، في زيارة تهنئة لجنبلاط بانتخابه رئيسا للحزب، بحضور النائب بلال عبدالله، ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان، وحرب.وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة ومختلف التداعيات القاسية معيشيا واجتماعيا للأزمة الاقتصادية وفي ما تقوم به الوزارة في برامجها المختلفة.كذلك، استقبل جنبلاط السفير التركي علي باريش اولوسوي، في زيارة تهنئة، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد وحرب.كذلك، استقبل وفدا من "التيار الوطني الحر"، ضم: النواب سيزار أبي خليل، غسان عطالله، وجيمي جبور، والدكتور سامر التوم، بحضور النواب: أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وبلال عبدالله، وحرب.وهنأ الوفد جنبلاط بانتخابه رئيسا، وتم التداول في المستجدات على الساحة الداخلية، وكان تأكيد على التواصل والتنسيق لما فيه ترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان، وبما يساهم في الخروج من نفق الأزمات وإتمام الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت.