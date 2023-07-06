عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل

كشفَت معلومات "لبنان24" أنَّ عدداً من المتمولِّين اللبنانيين يواجهون أزمةً كبيرة تتمثل بإتهامهم لشخصٍ من آل "د." بعملية نصبٍ وإحتيال عليهم بعشرات آلاف الدّولارات.

Advertisement