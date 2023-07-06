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لبنان

عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2023 | 14:13
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كشفَت معلومات "لبنان24" أنَّ عدداً من المتمولِّين اللبنانيين يواجهون أزمةً كبيرة تتمثل بإتهامهم لشخصٍ من آل "د." بعملية نصبٍ وإحتيال عليهم بعشرات آلاف الدّولارات.
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وبحسب المصادر، فإنّ الشخص المذكور ينشطُ في مجال تعهدات الحفلات، وقد تمّ إبلاغ القوى الأمنيّة  التي تبحثُ عنه بشكلٍ مستمر وسط ترجيحات باختفائه داخل لبنان أو مغادرته للبلد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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