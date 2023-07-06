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لبنان

أنباءٌ عن توتر جديد في الجنوب قبل قليل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:54
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أفادت المعلومات عن سماع إطلاق نارٍ، مساء اليوم الخميس، عند الحدود الجنوبية المحاذية لمُستعمرة كريات شمونة.

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وانتشرت تفاصيل عبر حساباتٍ لإسرائيليين عبر "تويتر" تفيد بأنّ سكان المستعمرة سمعوا طلقات نارية من مسافة بعيدة مصدرها الحدود مع لبنان، وذلك وسط تحرّك غير عادي لطائرات مقاتلة في المنطقة. 

كذلك، أفادت القناة الـ14" الإسرائيلية بأنّ الجيش الإسرائيلي يتحقق من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من لبنان هذا المساء، وذلك من خلال الوحدات المنتشرة عند الحدود مع لبنان.

وتأتي هذه المعلومات غير المحسومة حتى الآن بعد توترٍ شهدته الحدود عقب إطلاق قذائف من منطقة كفرشوبا اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس.
 
ورداً على ما حصل، نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً مدفعياً استهدف مرتفعات كفرشوبا من دون وقوع إصابات.
 

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