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لبنان

آخر تهديد للبنان.. ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 15:06
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ "إسرائيل" ستردّ على أي انتهاك لسيادتها وذلك في الزمان والمكان المناسبين اللذين تختارهما هي، سواء بطريقة علنية أو سرية.
 
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كلام غالانت جاء في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، تعليقاً على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود اللبنانية - الفلسطينية، بعد إطلاق قذائف من منطقة كفرشوبا باتجاه الأراضي المحتلة. 
 
وفي سياق حديثه، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنّ "حزب الله" يفرض قبضته الخانقة على لبنان، متهماً الأخير بـ"تغذية الإرهاب في المنطقة"، وقال: "إن الحزبَ يجرّ لبنان ومواطنيه إلى واقع مستمرّ من الفقر والأزمات". 
 
من جهتها، قال قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية اللواء أوري غوردين إنّ "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولات تمسّ بأمن سكان المنطقة الشمالية"، وأضاف: "سنردّ على كل من يحاول إنتهاك السيادة عند الحدود الشمالية مع لبنان، وسنبقى مستمرين في حماية المستوطنات وسكانها". 
 
 

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