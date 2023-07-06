أمرٌ غير متوقع أرعبَ الجيش الإسرائيليّ.. ما حقيقة حصول توترات في الجنوب هذا المساء؟

كشفت منافذ إعلاميّة إسرائيلية عديدة أنه لم يحصل أي حدث أمني جديد، مساء اليوم الخميس، عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك خلافاً لما جرى تداوله.

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كذلك، أفادت القناة الـ14" الإسرائيلية بأنّ الجيش الإسرائيلي يتحقق من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من لبنان هذا المساء، وذلك من خلال الوحدات المنتشرة عند الحدود مع لبنان. وخلال ساعات المساء، أفيد عن سماع إطلاق نارٍ عند الحدود الجنوبية اللبنانية المحاذية لمُستعمرة كريات شمونة الإسرائيليّة.

وبحسب ما تبيّن لاحقاً، فإنّ الإنفجارات التي سُمعت عند الحدود مع لبنان سببها ألعابٌ نارية من قرية لبنانيّة قريبة.

وتأتي هذه المعطيات إثر توترٍ شهدته الحدود عقب إطلاق قذائف من منطقة كفرشوبا اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس.

ورداً على ما حصل، نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً مدفعياً استهدف مرتفعات كفرشوبا من دون وقوع إصابات.

ناشطون يعلقون

من جهتهم، علّق ناشطون لبنانيّون على الأنباء المتداولة هذا المساء، فاعتبر العديد منهم أنّ "مفرقعات نارية عادية ساهمت بزراعة الرعب في نفوس جنود الإحتلال الإسرائيلي"، مشيرين إلى أنّ "عدم قدرة العدو على تحديد طبيعة الإنفجارات التي تحصل عند الحدود مع لبنان بسرعة قصوى، دليلٌ على الوهن الذي أصاب قيادة الجيش الإسرائيلي".