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لبنان

هواجس فواتير الكهرباء العالية تقضُّ مضاجع المواطنين

Lebanon 24
06-07-2023 | 17:30
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ما تزال هواجس فواتير الكهرباء العالية تقضُّ مضاجع المواطنين الذين ينتظرون موسم زيادات على المستويات كافة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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