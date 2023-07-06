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لبنان
الخرق الإيجابي غائب
Lebanon 24
06-07-2023
|
18:00
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لم يحدث خرق إيجابي في العلاقة بين عاصمة غربية ودولة إقليمية فاعلة، وكلتاهما معنيتان بالوضع في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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