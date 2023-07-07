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لبنان

خبر مُحزن متعلق بالاغتراب... شاب مقتول في منزله (صورة)

Lebanon 24
07-07-2023 | 00:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على ابن بلدة ياطر الجنوبية الشاب "علي سليمان قدوح"، مقتولاً داخل منزله في الولايات المتحدة الاميركية.
 
وعُلم ان الجهات الامنية الاميركية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادثة.
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