خبر مُحزن متعلق بالاغتراب... شاب مقتول في منزله (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على ابن بلدة ياطر الجنوبية الشاب "علي سليمان قدوح"، مقتولاً داخل منزله في الولايات المتحدة الاميركية.

وعُلم ان الجهات الامنية الاميركية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادثة.