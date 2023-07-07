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لبنان
"لجوء سياسي" نحو "التطبيق الجديد"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-07-2023
|
01:15
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تدرس بعض القوى السياسية امكان فتح حسابات لقادتها وقيادييها عبر منصة «ثريدز» المنافسة لموقع" تويتر"، والتي اطلقتها شركة "ميتا" امس في ظل الاقبال الهائل عليها.
وتقول المصادر المعنية بمواقع التواصل الاجتماعي" إن اكثر من رئيس حزب سياسي اساسي يتجه لفتح حساب فاعل عبر هذا التطبيق في خلال المرحلة القليلة المقبلة".
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وتعتبر المصادر" ان التريث يعود الى تبيان الجو العام على هذا التطبيق الجديد، وما اذا كان سيأخذ مسار الترفيه او مسارا سياسيا وجديا، قبل الانتقال اليه".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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