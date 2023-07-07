Advertisement

لبنان

مصادر نيابيّة معارضة: هذا هو الحلّ للأزمة الرئاسيّة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1085092-638243150110931893.jpg
Doc-P-1085092-638243150110931893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدّدت مصادر نيابيّة معارضة رفضها لكلّ مبادرة أو دعوة للحوار لحلّ الأزمة الرئاسيّة، وشدّدت على أنّ الواجب الدستوريّ يقضي بذهاب النواب إلى دورات متتاليّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.

وأكّدت هذه المصادر أنّ لبنان ليس بحاجة لأيّ مسعى فرنسيّ أو خارجيّ، لأنّ الحلّ داخليّ، ويكمن في احترام القوانين التي تُلزم المجلس النيابيّ بانتخاب رئيسٍ للبلاد.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنّ المشكلة داخليّة، لأنّ أفرقاء عدة لا يحترمون الدستور ويدعون للتوافق، ما يُدخل البلاد في فراغ بسبب ما يُسمّى بـ"الديمقراطيّة التوافقيّة" أو عبر فرض مرشّح معيّن على الآخرين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2023-07-07
04:08 | 2023-07-07
04:01 | 2023-07-07
04:00 | 2023-07-07
03:58 | 2023-07-07
03:27 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website