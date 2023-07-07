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لبنان

عبد الله: لا وصاية على مسؤوليات الحكومة ورئيسها

Lebanon 24
07-07-2023 | 01:33
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غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "سمعنا بعض التصريحات الاخيرة، وكأنها بمثابة سلطة وصاية على الحكومة. وفق الدستور ومفهوم تصريف الأعمال وتأمين استمرارية عمل المؤسسات الأمنية والمالية والإدارية، لا وصاية على مسؤوليات الحكومة ورئيسها، في تأمين الحد الادنى من الحفاظ على ما تبقى من مقومات الدولة".
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