مشككون يتصلون بباسيل: بعدك ع موقفك؟

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قالت مصادر مطلعة إن "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل ملتزم بشكل قاطع بالمضي في ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية في اي جلسة انتخاب جديدة.وبحسب المصادر "فإن التيار الوطني الحر اعطى ضمانات وإلتزامات بهذا الصدد لبعض قوى المعارضة في الايام الماضية" مؤكدا "انه لا يبحث عن مرشح ثان في المرحلة الحالية".وتقول المصادر "ان قوى المعارضة كانت لديها شكوك جدية في توجه باسيل وامكان تفاهمه او تقاربه مع حزب الله رئاسياً، لذلك تم الاستفسار المباشر منه..."