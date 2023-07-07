خدمات اوجيرو تتوقف في شكا والمناطق المجاورة

أكدت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها الخاص على "تويتر" ان "سنترال" شكا يعاني من عطل بسبب الضغط على المولّدات، ما أدى الى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

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