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لبنان

خدمات اوجيرو تتوقف في شكا والمناطق المجاورة

Lebanon 24
07-07-2023 | 02:20
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أكدت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها الخاص على "تويتر" ان "سنترال" شكا يعاني من عطل بسبب الضغط على المولّدات، ما أدى الى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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