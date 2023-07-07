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لبنان
خدمات اوجيرو تتوقف في شكا والمناطق المجاورة
Lebanon 24
07-07-2023
|
02:20
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أكدت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها الخاص على "تويتر" ان "سنترال" شكا يعاني من عطل بسبب الضغط على المولّدات، ما أدى الى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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أوجيرو
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