Advertisement

لبنان

جعجع بحث وسفير جمهورية الدومينيكان في تركيا ولبنان سبل التعاون

Lebanon 24
07-07-2023 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1085132-638243224833639563.png
Doc-P-1085132-638243224833639563.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب،  سفير جمهورية الدومينيكان في تركيا ولبنان إلفيس علم ترافقه زوجته وسفير الدومينيكان في قطر ودول خليجية أخرى جورج بحصه هزيم ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارون سويدي.
Advertisement
وخلال اللقاء، بحث المجتمعون في الأوضاع العامة في لبنان، وفي الدور الفعال الذي تلعبه الجالية اللبنانية في جمهورية الدومينيكان وإمكانية التعاون بين البلدين، ولا سيما أن السفراء الزائرين، إلى جانب رئيس الجمهورية هناك هم من أصل لبناني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-07
05:00 | 2023-07-07
04:00 | 2023-07-07
07:01 | 2023-07-07
07:00 | 2023-07-07
06:47 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website