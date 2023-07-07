جعجع بحث وسفير جمهورية الدومينيكان في تركيا ولبنان سبل التعاون

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير جمهورية الدومينيكان في تركيا ولبنان إلفيس علم ترافقه زوجته وسفير الدومينيكان في قطر ودول خليجية أخرى جورج بحصه هزيم ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارون سويدي.

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وخلال اللقاء، بحث المجتمعون في الأوضاع العامة في لبنان، وفي الدور الفعال الذي تلعبه الجالية اللبنانية في جمهورية الدومينيكان وإمكانية التعاون بين البلدين، ولا سيما أن السفراء الزائرين، إلى جانب رئيس الجمهورية هناك هم من أصل لبناني.