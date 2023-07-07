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لبنان

الازمة الاقتصادية تتفاقم... هل يتوقف تلفزيون لبنان عن النقل المباشر؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 03:27
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تستمر الازمة الاقتصادية التي تعصف بـ"تلفزيون لبنان" ومعها تستمر معاناة الموظفين والعاملين في الشاشة الوطنية.
 
وفي هذا الاطار، اكد رئيس نقابة موظفي التلفزيون في لبنان المخرج حنا بواري ان "مشكلتنا تراكمت مع الازمة الاقتصادية ،ولا توجد ادارة في التلفزيون وهناك الكثير من الموظفين تقاعدوا وكل الاسهم في التلفزيون تملكها الدولة".
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وأضاف في حديث لـ"صوت لبنان"، أن "انهيار تلفزيون لبنان هو لمصلحة الجميع ، هناك اشخاصاً من محطات خاصة عينهم على تلفزيون لبنان ،وسنعمد الى وقف النقل المباشر".

وتابع، "كل ما نطلبه هو تنفيذ المراسيم التي صدرت عن الدولة في موضوع الرواتب لاننا لا نزال نقبض رواتبنا على الـ 1500".

وأشار بواري، الى أن "تلفزيون لبنان صورة مصغرة عن لبنان هناك 60 شخصاً نالوا زيادات ولم نعرف على اي اساس استحقوها".

وكشف، أن "تلفزيون لبنان لديه مجموعة من الاموال لكن لا توجد ادارة واحمل المسؤولية للجميع، وكل المراسيم التي صدرت منها 6 رواتب والمساعدات الاجتماعية لم نحصل عليها".
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