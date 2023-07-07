أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة المدعو "ا.س"، اثناء سلوكه طريق "تربل-زغرتا".

وعُلم ان المبلغ الذي تم سرقته من المدعو "ا.س" يبلغ 2000 دولار أميركي.

Advertisement

وفور اتمام عملية السرقة، فرّ الفاعلون الى جهة مجهولة.