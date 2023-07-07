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لبنان

2000 دولار... عملية سرقة بين "تربل" و"زغرتا"

Lebanon 24
07-07-2023 | 04:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة المدعو "ا.س"، اثناء سلوكه طريق "تربل-زغرتا".
 
وعُلم ان المبلغ الذي تم سرقته من المدعو "ا.س" يبلغ 2000 دولار أميركي.
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وفور اتمام عملية السرقة، فرّ الفاعلون الى جهة مجهولة. 
 
 
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سرقة

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