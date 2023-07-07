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لبنان

منخفض جوي بـ "عزّ" الصيف.. اليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

Lebanon 24
07-07-2023 | 04:08
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، يتحول مساء الى غائم مع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق في المناطق الشمالية .
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة، ومن المتوقع أن يتحول الى متقلب محليا اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤدي لامطار متفرقة في المناطق الشمالية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين 24 و32  درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بشكل طفيف بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، يتحول مساء الى غائم مع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق في المناطق الشمالية .

الأحد:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الرذاذ الخفيف في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية والمسائية، ورياح ناشطة خلال النهار ورطوبة مرتفعة.

الإثنين:  غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، ويتوقع هطول بعض الامطار بشكل متفرق خلال النهار في المناطق الشمالية والداخلية الشرقية مع رطوبة مرتفعة .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية:  غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,33

-ساعة غروب الشمس:   19,52
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