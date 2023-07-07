رسمياً.. رواتب القطاع العام ستدفع في هذا الموعد

حوّلت وزارة المال اليوم الى مصرف لبنان رواتب القطاع العام وبدلات النقل على ان يبدأ تحويلها الى المصارف اعتبارا من بعد الظهر .



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واوضحت الوزارة انها وضعت "آلية عمل للادارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتبارا من الشهر المقبل". وأعلنت الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، انها "حولت اليوم رواتب القطاع العام للشهر الحالي الى مصرف لبنان وهي عبارة عن الراتب الاساسي مضافا اليه ما يوازي راتبين اضافيين، وبدلات النقل عن الشهر الماضي".واوضحت الوزارة انها وضعت "آلية عمل للادارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتبارا من الشهر المقبل".