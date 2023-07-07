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لبنان

تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية للجيش

Lebanon 24
07-07-2023 | 04:20
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قالت قيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك": "نفذت مدرسة القوات الخاصة ولواءا المشاة الثاني والثاني عشر تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش- حامات تخلله رمايات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
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