تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية للجيش

قالت قيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك": "نفذت مدرسة القوات الخاصة ولواءا المشاة الثاني والثاني عشر تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش- حامات تخلله رمايات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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