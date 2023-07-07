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لبنان

فوز لائحة أعضاء رابطة مخاتير منطقة جزين بالتزكية

Lebanon 24
07-07-2023 | 04:24
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فازت لائحة أعضاء رابطة مخاتير منطقة جزين بالتزكية، بعد انسحاب أعضاء اللوائح الأخرى، وتضم: جوني حداد، عدنان محمود، حسام كريم، حافض كوان، انطوان راشد، خليل اسمر، طوني سليم عون،ملحم ملحم، انطوان شلهوب، سامي الخوري، بول الياس. وهم بانتظار تعينن جلسة من المختار كبير السن لتحديد المهام.
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وقالت  اللجنة المركزية للاعلام في" التيار الوطني الحر": "يأتي هذا الفوز المميّز بالتزكية ليُثبت مدى سلامة وصلابة قواعد التيار في منطقة جزين ومدى تفاعل وانسجام المحازبين والأنصار كلّ من مكانه وموقعه مع الروحيّة الوطنية والحزبية الصادقة للتيار الوطني الحرّ".
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