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لبنان

اندلاع حريق قرب أحد المساجد

Lebanon 24
07-07-2023 | 06:35
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اندلع حريق قصب وأعشاب على كورنيش الميناء البحري، بالقرب من مسجد "الشكر".
 
 
 
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