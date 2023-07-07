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لبنان
اندلاع حريق قرب أحد المساجد
Lebanon 24
07-07-2023
|
06:35
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اندلع حريق قصب وأعشاب على كورنيش الميناء البحري، بالقرب من مسجد "الشكر".
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حريق
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