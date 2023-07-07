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لبنان

معطيات جديدة تُكشف عن جريمة القرنة السوداء... هكذا قُتِلَ هيثم طوق

Lebanon 24
07-07-2023 | 06:47
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بموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية في ما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، علمت الـ"ال بي سي"، أنه تمّ تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا.
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أيضا، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى  طلقات نارية في النقطة التي تمّ إطلاق النار منها على هيثم.  

وتشير المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم، واستدعت ردا من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. 

كما علمت الـ"ال بي سي"، أنه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تمّ توثيق متاريس في التلال البعيدة. (ال بي سي)
 
 
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