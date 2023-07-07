"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومزورة في وادي الريحان

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نفذت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" عملية دهم في وادي الريحان عكار في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب، وضبطت خلالها كميات من السجائر المهرّبة والتنباك المهرّب والمعسّل المهرّب والمزوّر، على ما أفادت في بيان.وسُطرَ محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص.