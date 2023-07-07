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لبنان

كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية يرفع علم المملكة المتحدة في مقر قوات اليونيفيل.. وهذه ابرز اللقاءات

Lebanon 24
07-07-2023 | 07:17
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رحبت السفارة البريطانية في لبنان، بكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المارشال الجوي مارتن سامبسون، بزيارة لبنان استمرت يومين من 5-6 تموز.

وقالت في بيان: "في حفل خاص أقيم في مقر قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، شارك المارشال سامبسون في رفع علم المملكة المتحدة كدولة مساهمة في هذه القوة من خلال منسّقة في قسم التواصل. والمملكة المتحدة هي المساهمة التاسعة والأربعين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والبالغ عددها حتى اليوم 10,101 جندي.
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كما التقى المارشال سامبسون قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب. رافقه خلال لقاءاته القائمة بالأعمال كاميلا نيكليس والملحق العسكري المقدّم لي سوندرز".

في ختام الزيارة قالت القائمة بالأعمال كاميلا نيكليس: "تعدّ مساهمة المملكة المتحدة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان محطة مهمة في استقرار لبنان وأمنه. نحن ندعم بشكل كامل عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

إن زيارة المارشال سامبسون لبنان وتواصله المستمر مع قائد الجيش اللبناني، هي رمز لدعمنا المتواصل للجيش اللبناني".

وقال المارشال الجوي مارتن سامبسون: "كنت فخورًا بالمشاركة في رفع علم المملكة المتحدة في الحفل الذي أقيم في الناقورة كدولة مساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). لقد أكد حادث البارحة أهمية دور قوة اليونيفيل في دعم استقرار وأمن لبنان. نحض الجميع على ضبط النفس وتجنب أي تصعيد آخر".

اضاف:" خلال اجتماعاتي كررت دعمي للشعب اللبناني وجيشه في الظرف الحالي الصعب. سنبقى صديق وحليف لكليهما".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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