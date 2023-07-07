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لبنان

الجيش: يوم مفتوح للتوعية على البيئة المعادية في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية- رياق

Lebanon 24
07-07-2023 | 07:38
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 اعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك" انه "أقيم في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية- رياق يوم مفتوح تضمّن نشاطات مرتبطة بدورة التوعية على البيئة المعادية بحضور ملحقين عسكريين أوروبيين وممثلين عن جمعيات خيرية دولية ومحلية. شملت الأنشطة عرضًا للدورة وتمارين عملية تطبيقًا للمهارات التي اكتسبها المتدربون".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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