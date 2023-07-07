مجلس نقابة الصحافة دعا للاستجابة الى دعوات الحوار

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عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور اعضاء مجلس النقابة ، حيث ناقش المجتمعون شؤوناً وشجوناً متصلة بالقطاع الاعلامي والعاملين فيه، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة التي تلقي بظلالها القاسية على الصحافة اللبنانية رسالة وصناعة.وجدد مجلس النقابة "مطالبته القوى السياسية والبرلمانية كافة بوجوب الاستجابة الى دعوات الحوار من اجل الوصول الى توافق وطني حول انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يمثل مدخلا الزامياً لانتظام الحياة الدستورية والسياسية ، وبالتالي معبراً لتكوين السلطات بدءاً من تشكيل حكومة اصيلة وفقاً للقواعد الدستورية ، ويضم مجلس النقابة صوته الى الداعين الى الحوار من مرجعيات سياسية ودينية واجتماعية بين الاطراف السياسية لانجاز هذا الاستحقاق الدستوري، كما يدعو مجلس النقابة السادة النواب الى القيام بدورهم الدستوري والتشريعي في هذا الاطار".واستنكر "مواصلة المستويات الاسرائيلية تصعيد عدوانيتها ضد لبنان وآخرها قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بضم الشطر الشمالي لقرية الغجر وقصف مدفعيتها للاراضي اللبنانية المحررة في خراج بلدات كفرشوبا وكفر حمام".كما دان المجتمعون "مواصلة اسرائيل على نحو غير مسبوق ممارساتها التهويدية ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، وتصعيد حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومخيماتها وآخرها صور هذه الحرب وما ارتكب بحق مخيم جنين".