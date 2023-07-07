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لبنان

قتيل وجرحى... إطلاق نار يستهدف مسجداً في البقاع (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2023 | 07:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط قتيل من ال شبلي، وجرحى خلال إطلاق نار أثناء خروج المصلين من مسجد في برالياس، في البقاع. 
 
وعُلم أنّ مطلق النار هو من بيروت، ومقيم في البلدة.
 
وفرضت قوة من الجيش طوقاً امنياً، وقد تمّ تسليم مطلق النار إلى مخابرات الجيش.
 
وتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع الأجهزة الأمنية كافة مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة برالياس والتي ذهب ضحيتها شخص من ال شبلي وعدد من الجرحى. 

هذا واستنفر المحافظ أبو جوده جميع عناصر الشرطة البلدية وموظفي البلدية للحفاظ على النظام العام والأمن العام في البلدة، وتقديم المساعدة المطلوبة مؤازرة القوى الأمنية عند الإقتضاء، داعيا أهالي بلدة برالياس إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية ، سائلا الله عز وجل أن يتغمد المرحوم برحمته و يُلهم ذويه الصبر والسلوان و متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
 
 
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