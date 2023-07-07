بري استقبل مولوي وبقرادونيان وبحث معهما في المستجدات السياسية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي حيث تم عرض للأوضاع العامة لاسيما الامنية منها والمستجدات السياسية.واستقبل بري الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وبحث معه الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.ومن زوار بري ايضا، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري.