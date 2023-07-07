فتح ابواب قلعة جبيل مجاناً امام اللبنانيين يوم غد السبت

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة ان "وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى سبق وأصدر قرارًا الشهر الماضي قضى بفتح أبواب قلعة جبيل مجاناً امام اللبنانيين طيلة نهار السبت الواقع فيه الثامن من شهر تموز الحالي ، "لحضهم على زيارة مدينة جبيل والتعرّف على موروثها الثقافي الأثري والتراثي الإستثنائي، لا سيما وان ذلك سيتزامن مع "مهرجان الفلوكة" الذي تقيمه وزارة السياحة في جبيل في ايام ٧ و ٨ و ٩ من شهر تموز المقبل".

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