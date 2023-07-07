ضبط كميّة كبيرة من المخدرات داخل منزل مطلوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه في إطار ملاحقة تجار المخدرات والمطلوبين بجرائم عمليات ‏السلب والسرقة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محله طلعة الرفاعية - حارة النشار، المدعو نور عبد الكريم النشار، وضبطت داخل منزله كمية كبيرة من المخدرات وميزان.

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