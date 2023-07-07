بيان من الأمن العام للرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة... هذا ما جاء فيه

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
تذكّر المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول، إقامة مؤقتة ...) وجوب تسوية أوضاعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم، أو مباشرة لدى الدوائر و المراكز الحدودية عند المغادرة.
كما تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه تسهيلاً لأمور المغادرين جواً الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار.
سيبدأ العمل بشعبة التسويات المستحدثة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من تاريخ 12/07/2023.
وعليه يطلب من هؤلاء التواجد قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، و التقدم من الشعبة المذكورة المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية قبل الدخول الى قاعة المسافرين لإجراء التسوية و تسديد الرسوم المطلوبة.
للإستفسار و الإطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
http://general-security.gov.lb
أو مراجعة Call Center على الرقم 1717.