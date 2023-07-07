حجار جال على مراكز الخدمات الانمائية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا

Advertisement

جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في قضاءي مرجعيون وحاصبيا بهدف الإطلاع على أوضاعها وحاجات المناطق ولقاء الموظفين.كما إلتقى حجار قائمقام حاصبيا رواد سلوم وقائمقام مرجعيون وسام حايك ورؤساء البلديات وإتحادات البلديات ومخاتير.