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لبنان

حجار جال على مراكز الخدمات الانمائية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا

Lebanon 24
07-07-2023 | 10:19
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جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في قضاءي مرجعيون وحاصبيا بهدف الإطلاع على أوضاعها وحاجات المناطق ولقاء الموظفين. 
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كما إلتقى حجار قائمقام حاصبيا رواد سلوم وقائمقام مرجعيون وسام حايك ورؤساء البلديات وإتحادات البلديات ومخاتير.
المصدر: الوكالة الوطنية
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