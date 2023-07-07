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لبنان

جرحى في حادث سير في حارة حريك (صور)

Lebanon 24
07-07-2023 | 10:31
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عمل عناصر من الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لثلاثة جرحى أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع في حارة حريك - ضاحية بيروت الجنوبية.
 
 
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حادث سير

حارة حريك

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