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لبنان
جرحى في حادث سير في حارة حريك (صور)
Lebanon 24
07-07-2023
|
10:31
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عمل عناصر من الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لثلاثة جرحى أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع في حارة حريك - ضاحية بيروت الجنوبية.
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حادث سير
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