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لبنان

شعبة المعلومات عثرت على فرح

Lebanon 24
07-07-2023 | 10:36
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، أنّه "تمّ العثور على القاصرة فرح فادي فوّاز من قبل شعبة المعلومات وهي بحالة جيدة، وقد غادرت منزل ذويها لاسباب شخصية، ولا يوجد أي سبب أمني أو جرمي كما اعلنا بتاريخ أمس 6/7/2023".
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