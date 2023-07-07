شعبة المعلومات عثرت على فرح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، أنّه "تمّ العثور على القاصرة فرح فادي فوّاز من قبل شعبة المعلومات وهي بحالة جيدة، وقد غادرت منزل ذويها لاسباب شخصية، ولا يوجد أي سبب أمني أو جرمي كما اعلنا بتاريخ أمس 6/7/2023".

Advertisement