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لبنان

هاشم: لتعويض المناطق الجنوبية الحدودية عن تقصير الحكومات المتعاقبة

Lebanon 24
07-07-2023 | 10:50
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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، على "أهمية إيلاء المناطق الجنوبية الحدودية اهتماما خاصا من الحكومة، لتعويض تقصير الحكومات المتعاقبة منذ التحرير حتى اليوم، خصوصا منطقة العرقوب التي ما زالت تمثل عنفوان التحدي للعدو الاسرائيلي مع انتهاكاته وخروقاته اليومية واستفزازه الدائم لاستمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما استجد بموضوع الغجر ومحاولة تكريس احتلال الجزء الشمالي".
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كلام هاشم جاء خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار لمنطقة حاصبيا والعرقوب ولقائه معه وفاعليات شبعا في مركز الشؤون الاجتماعية، بحضور رئيس المركز محمد السعدي والعاملين فيه.

وثمن هاشم زيارة الوزير للمناطق الحدودية حتى "يكون على اطلاع مباشر على معاناة هذه المناطق، حيث كان يتم انتزاع المشاريع الانمائية انتزاعا، اذ غابت الخطة الانمائية للحكومات رغم الوعود التي اغدقت لتعويض المناطق الحدودية ما فاتها زمن الاحتلال. لكن للاسف، بقيت وعودا، ولولا وجود قيادة حكيمة سعت بكل ما اوتيت من امكانيات وجهد، عنيت بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعطى توجيهاته وامكانيات المجلس النيابي لتنفيذ المشاريع الاساسية من مدارس ومتطلبات مياه الشفة والطرقات والمستشفيات، ولولا ذلك لكان الانماء في خبر كان".

وختم: "اليوم، نعوّل على جهد المسؤولين للايفاء بما يتعهدون به لتقديم الحد الادنى من الخدمات الاجتماعية والانمائية، حيث رأى وزير الشؤون بأم العين وعاين المعاناة عن قرب ليكون معنا صوت الناس لتلبية الاحتياجات الاساسية اليومية، بعد ان ارتفعت صرخة الناس من صعوبة الوصول الى متطلباتهم  الحياتية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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