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لبنان

توتر كبير في طرابلس.. إشتباكات وسماع انفجارات إليكم تفاصيل ما حصل هناك

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "ع.د" أطلق النار على ابن عمه "خ.د"، وقتله بعدما أصابه بطلق ناريّ في صدره، في محلة شارع دائرة التربية في طرابلس.

وبعد الحادثة، حصل إشتباك مسلّح في منطقة المنكوبين، بين عائلتيّ القتيل ومُطلق النار، وقد استُخدمت قنابل يدوية، سُمع دوي انفجارها في بعض شوارع مدينة طرابلس.  
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إلى ذلك، أحرق عدد من أهالي القتيل منزل "ع.د" في منطقة المنكوبين.

وقد توجهت دورية كبيرة من الجيش إلى المكان لإعادة الهدوء إلى المنطقة وملاحقة "ع.د" والمتسببين بالإشكال لتوقيفهم.
 
 
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