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لبنان

في بر الياس.. إطلاق نار على دورية للمخابرات!

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:53
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع، أوقفت المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم".
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وتابع البيان: "أثناء التوقيف، أطلق المواطن المذكور النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
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