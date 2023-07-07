في بر الياس.. إطلاق نار على دورية للمخابرات!

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع، أوقفت المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم".وتابع البيان: "أثناء التوقيف، أطلق المواطن المذكور النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة".