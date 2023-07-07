Advertisement

لبنان

سلسلة مداهمات في الهرمل.. الجيش يوقف مطلقي نار

Lebanon 24
07-07-2023 | 13:11
A-
A+
Doc-P-1085282-638243577684025163.jpg
Doc-P-1085282-638243577684025163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفّذت مديرية المخابرات وقوة من الجيش سلسلة مداهمات في بلدة القصر وحي الدورة في الهرمل، بعد الاشكال واطلاق النار الذي حصل امس واستعملت فيه القذائف. 
 

وتم توقيف عدد من مطلقي النار وملاحقة آخرين، فيما قام الجيش بدوريات ووضع حواجز عند مداخل القصر وحي الدورة ودقق في هويات المارة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-07-07
13:57 | 2023-07-07
13:36 | 2023-07-07
13:16 | 2023-07-07
13:04 | 2023-07-07
12:20 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website