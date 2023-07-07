سلسلة مداهمات في الهرمل.. الجيش يوقف مطلقي نار

نفّذت مديرية المخابرات وقوة من الجيش سلسلة مداهمات في بلدة القصر وحي الدورة في الهرمل، بعد الاشكال واطلاق النار الذي حصل امس واستعملت فيه القذائف.





وتم توقيف عدد من مطلقي النار وملاحقة آخرين، فيما قام الجيش بدوريات ووضع حواجز عند مداخل القصر وحي الدورة ودقق في هويات المارة.

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