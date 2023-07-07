حول الشغور بموقع حاكميّة مصرف لبنان.. هل من لقاء سيجمع ميقاتي وبرّي؟

أفادت مصادر "الجديد" أن لقاءً سيجمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري لبناء المقتضى على الشغور المرتقب لحاكمية مصرف لبنان.

وبحسب المصادر فإن ميقاتي لن يحمل وزر هذا الشغور منفرداً على قاعدة أن كل المعنيين شركاء والكل مسؤول والمأزق "انتو عملتوه شرفوا حلوه".

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وتابعت المصادر أنه في الاجتماع ستُبحث أسماء وخيارات مع استبعاد جهاد أزعور للحاكمية لأنه منذ العام 2022 يرفض هذا المنصب لأسباب خاصة.

وتقول مصادر على صلة بالملف أن أزعور لم يربط رفضه الحاكمية برئاسة الحكم ولا يسعى إلى جوائز ترضية أو بدل عن رئاسة ضائعة، أما اسم الوزير السابق كميل أبو سليمان فيتقدم بشكل لافت وهو سبق أن بلغ المعنيين استعداده لتولي هذه المسؤولية إن تم الاتفاق على تعيينه، إلا أن المعلومات تؤكد أن أحداً لم يتواصل مع أحد في الأيام الأخيرة لتحريك هذا الترشيح.