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لبنان

في طبرجا.. إصابة 3 أشخاص جراء إنقلاب زورقهم

Lebanon 24
07-07-2023 | 13:57
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أصيب 3 أشخاص كانوا على متن زورق سياحي، بجروح طفيفة، بعد ارتطامه بالصخور عند شاطئ طبرجا جراء الامواج العالية، مساء اليوم.
 
 
وسارعت إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وعملت على إسعاف المصابين وسحب الزورق وإعادته إلى الميناء.
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