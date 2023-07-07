في طبرجا.. إصابة 3 أشخاص جراء إنقلاب زورقهم

أصيب 3 أشخاص كانوا على متن زورق سياحي، بجروح طفيفة، بعد ارتطامه بالصخور عند شاطئ طبرجا جراء الامواج العالية، مساء اليوم.



وسارعت إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وعملت على إسعاف المصابين وسحب الزورق وإعادته إلى الميناء.