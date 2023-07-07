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لبنان

مساء اليوم.. طعنه بسكين وحالته حرجة!

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بسبب خلافات سابقة بين "ع.ع" و"ا.ه"، في مدينة الميناء - شارع الاندلس.

وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي بينهما، فقام "ع.ع" بطعن "ا.ه"، وأصابه بجروح بليغة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الإشكال تخلّله إطلاق نار في الهواء.

إلى ذلك، وصلت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
 
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