مساء اليوم.. طعنه بسكين وحالته حرجة!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بسبب خلافات سابقة بين "ع.ع" و"ا.ه"، في مدينة الميناء - شارع الاندلس.وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي بينهما، فقام "ع.ع" بطعن "ا.ه"، وأصابه بجروح بليغة.وتجدر الإشارة إلى أنّ الإشكال تخلّله إطلاق نار في الهواء.إلى ذلك، وصلت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.