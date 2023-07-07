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لبنان

بعد الإشكال في سوق الذهب.. عمليات دهم وتوقيفات في طرابلس

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:51
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخي 6 و7/ 7/ 2023 نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة التربيعة - طرابلس، عمليات دهم منازل وملاحقة وتوقيف مواطنين لتورطهم في إشكال وإطلاق نار في منطقة سوق الذهب بين المواطن (ن.ا.) وعدد من الأشخاص، أصيب بنتيجته المواطن المذكور، كما أصيبت سيدة وقُتِل شخص آخر".
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وتابع البيان: "في هذا السياق، أوقِف المواطنان (ع.غ.) و(م.ع.) من بين مطلقي النار، وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
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