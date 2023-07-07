نصار افتتح النسخة الأولى من مهرجان "الفلوكا" في جبيل

إفتتح مساء اليوم على ميناء جبيل الاثري، مهرجان "الفلوكا" بنسخته الاولى، وكذلك سوق الاكل، الذي تعود فكرة القيام به وتنظيمه لوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بالتعاون مع بلدية جبيل.

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وفي السياق، وقال نصار: "كما صدرت هذه المدينة للعالم الحرف، ستبقى منارة السياحة العالمية وملتقى الدول المتوسطية. وكل الذين يفكرون ان الظلمة تعم هذه المدينة، واصبحت خارج الحسابات السياحية، نقول لهم: مخطؤن، فجبيل كانت وستبقى مدينة التلاقي ومهد الحضارات وارض السلام، وكما يستقبل ميناؤها في هذا الاحتفال البحارة والفلوكا حاملة اسماء المدن الساحلية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب".



كما امل في أن "يحضن هذا المرفأ في العام المقبل وفي النسخة الثانية لمهرجان الفلوكا مرافق كل دول البحر المتوسط لتبقى جبيل منارة التواصل وجسر التلاقي بين الغرب والشرق لا بل مفتاح الشرق والمحيط العربي".



وقال: "سوا سوا يدا باليد نخلق من العتمة نور ومن اليأس امل، ونكسر الجمود بأفكار ومشاريع خلاقة ومتطورة ومستدامة. فهذه المدينة لن تبقى وحيدة وهادئة. وسنحتفل سويا على مدى ثلاثة ايام لنبعث رسالة امل وحياة من ميناء جبيل ومع اهل المدينة الاحباء وزوارها ومحبينها الذين هم دائما في القلب. ونردد كل يوم لكل من يسمعنا حاضرا ام غائبا ، جبيل دائما في الصدارة ومهما ازدادت المنافسة السياحية المشروعة تبقى مدينة الحرف في عيوننا ونقول دائما جبيل هي الاجمل".



